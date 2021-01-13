Байден выдвинул экс-постпреда при ООН Саманту Пауэр на новую должность

Джо Байден и Саманта Пауэр (Фото: Andrew Gombert / Getty Images)

Избранный президент США Джо Байден назвал бывшего американского постпреда при ООН Саманту Пауэр кандидатом на должность главы Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится на сайте «переходного периода» Байдена.

«Как администратор USAID она будет работать с нашими партнерами, чтобы противостоять пандемии COVID-19, поддерживать уязвимые сообщества, бороться за ценность каждого человека и продвигать американские идеалы и интересы по всему миру», — указал Байден.

Избранный вице-президент Камала Харрис заявила, что «мало кто из американцев лучше подготовлен к руководству этой работой», чем Пауэр. По ее словам, у Пауэр есть необходимые решимость, моральные ценности и лидерский опыт.

Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 год. Затем она перешла в сферу образования. Пауэр является преподавателем Гарвардской школы права и Гарвардской школы Кеннеди. Кроме того, она входит в совет директоров американского Международного проекта помощи беженцам.