Посольство связалось с задержанными в Судане Варламовым и Верзиловым

Петр Верзилов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Российское посольство вышло на связь с задержанными в Южном Судане россиянами и предпринимает усилия по их освобождению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова», — отметила она.

Представитель посольства сообщил ТАСС, что россияне пока не арестованы, только задержаны. Варламов и Верзилов находятся на территории Южного Судана, где нет российского представительства, поэтому к решению вопроса подключилось посольство России в соседней Уганде.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Уганде.