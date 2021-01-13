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Посольство связалось с задержанными в Судане Варламовым и Верзиловым

Петр Верзилов
Петр Верзилов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Российское посольство вышло на связь с задержанными в Южном Судане россиянами и предпринимает усилия по их освобождению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова», — отметила она.

Варламов и Верзилов сообщили о задержании в Южном Судане
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Илья Варламов и Петр Верзилов

Представитель посольства сообщил ТАСС, что россияне пока не арестованы, только задержаны. Варламов и Верзилов находятся на территории Южного Судана, где нет российского представительства, поэтому к решению вопроса подключилось посольство России в соседней Уганде.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Уганде.

Редакторы блога Варламова сообщали, что задержали также жену Варламова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга. Все россияне путешествовали в качестве туристов.

Блогер Варламов пояснил, что их остановили в аэропорту, откуда отдыхающие планировали вылететь в столицу Южного Судана. «Приехали какие-то военные или чекисты местные. Они начали обыскивать багаж и увидели пульт от дрона, который у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дроны», — рассказал блогер.

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Варламова и Верзилова обвинили в том, что у них не было разрешения на съемки. «Медиазона» пишет, что, по мнению силовиков, россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона».

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