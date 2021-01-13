Инфекционисты оценили сроки зимнего плато по COVID в России

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О выходе на зимнее плато пандемии коронавируса пока говорить рано, рассказали опрошенные РБК врачи. По их словам, небольшое снижение числа новых случаев инфекции в последние дни еще не говорит о том, что пандемия идет на спад.

«Пока не пройдет еще дней десять стабильной ситуации по коронавирусу, я бы по поводу плато не обнадеживался. Статистика, которую мы видим, может быть не очень достоверной. Она может быть связана с тем, что в новогодние праздники люди меньше посещали общественные места», — рассказал РБК инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По мнению врача, в новогодние праздники люди реже обращались к врачам. Кроме того, не работали некоторые лаборатории, где можно было сдать анализ на коронавирус. Поэтому число ежедневно фиксируемых новых случаев инфекции могло снизиться.

Инфекционист Николай Малышев предположил, что необходимо понаблюдать за ситуацией в течение 7–10 дней. «Известно, что после каникул заболеваемость повышается. Только что закончились праздники, когда люди активно общались, ездили в транспорте, куда-то летали — контакты, безусловно, были. Думаю, о выходе на зимнее плато говорить пока рано», — объяснил он.