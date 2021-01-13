Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

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Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», — заверили в федеральной службе.

Как отмечается, банки и другие организации передают данные об операциях, подлежащие обязательному контролю, в Росфинмониторинг, не возлагая дополнительных обязанностей на своих клиентов. Пороговые суммы, о которых банки информируют ведомство, также не меняются.

В ведомстве подчеркнули, что поправки не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц с наличными.