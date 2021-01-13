Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток Общество, 13:10 СМИ назвали сроки послания Путина Федеральному собранию Политика, 13:06 Росреестр проверит объявления о недвижимости на достоверность Недвижимость, 13:05 От Иркутска до Ольхона: off-road по байкальскому льду РБК и Geely, 13:02 В Новосибирске суд прекратил дело против ударившей ребенка медсестры Общество, 12:59 В США впервые почти за 70 лет казнили женщину в федеральной тюрьме Общество, 12:57 10 советов маркетологам: на чем сосредоточиться в 2021 году Pro, 12:51 В «Уфе» объявили о возвращении в клуб уволенного из «Спартака» Газизова Спорт, 12:47 Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Финансы, 12:45 Полиция нашла пропавший из архива РАН фрагмент печати грамоты XII века Общество, 12:42 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 12:33 Заразившегося COVID-19 президента Армении госпитализировали в Лондоне Политика, 12:32 Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать Политика, 12:29 Навальный назвал дату возвращения в Россию Политика, 12:22
Финансы ,  
0 

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», — заверили в федеральной службе.

Как отмечается, банки и другие организации передают данные об операциях, подлежащие обязательному контролю, в Росфинмониторинг, не возлагая дополнительных обязанностей на своих клиентов. Пороговые суммы, о которых банки информируют ведомство, также не меняются.

В ведомстве подчеркнули, что поправки не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц с наличными.

ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю».

Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
наличные расчеты правила банки клиенты Росфинмониторинг
Материалы по теме
ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов
Финансы
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Финансы
Рост наличных в России в пандемию обновил рекорд за 10 лет
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter