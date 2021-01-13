ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов

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Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, рассчитаны на облегчение отчетности для банков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — отметил регулятор.

В Банке России добавили, что теперь все такие операции распределены между институтами с учетом характера и специфики деятельности.

Тем не менее, подчеркнул регулятор, речь о революционных изменениях не идет. Так, обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций осталась прежней, как и пороговые суммы самих операций.