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В Петербурге из архива РАН украли фрагмент печати с грамоты XII века

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В петербургском филиале архива Российской академии наук обнаружили пропажу оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, датированной 1162 годом. Об этом сообщают «РИА Новости» и агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, кража произошла в конце декабря прошлого года. Грамота находилась в коробке на реставрационном столе, о пропаже оттиска стало известно во время уборки. Похищенная печать является особо ценным документом архивного фонда России, заявил собеседник агентства.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Как пишет «Фонтанка», оценочную стоимость украденного предмета установят в ходе специальной экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что не могут предоставить информацию. РБК направил запрос в Санкт-Петербургский филиал архива РАН.

4 января неизвестный зашел в помещение одного из банков в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и под угрозой расправы украл денежные средства, после чего скрылся с места преступления.

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