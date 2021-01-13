Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили повысить возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета, с 30 до 35 лет. Об этом «РИА Новости» сообщил один из авторов законопроекта, зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

«Законопроектом предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму в ближайшее время.

Согласно закону об образовании, сейчас за счет бюджета производится финансирование обучения «по образовательным программам высшего образования из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет».