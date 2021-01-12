Reuters узнал о планах Помпео обвинить Иран в связях с «Аль-Каидой»

Госсекретарь США Майк Помпео может сообщить об основанных на рассекреченных данных разведки подробностях ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» в августе прошлого года, узнали источники Reuters

Майк Помпео (Фото: Patrick Semansky / Pool via Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео использует недавно рассекреченные данные американской разведки, чтобы обвинить Иран в связях с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters.

Заявление будет сделано, когда до окончания срока действующего президента США Дональда Трампа осталось восемь дней. Ожидается, что Помпео 12 января предоставит подробную информацию о том, что Иран якобы предоставил убежище лидерам «Аль-Каиды» и поддержал террористическую группировку. По словам источников агентства, госсекретарь может сослаться на рассекреченную информацию о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды», которая произошла в Тегеране в августе 2020 года.

Об убийстве в Иране одного из лидеров «Аль-Каиды» в ноябре прошлого года со ссылкой на представителей разведки сообщила газета The New York Times. По ее информации, операцию по указанию США провели сотрудники израильских спецслужб. Они ликвидировали Абдуллу Ахмеда Абдуллу, известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, обвиненного в причастности к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, сообщили источники издания.

По словам собеседников NYT, вместе с террористом была застрелена его дочь Мириам. Она была вдовой Хамзы бен Ладена, сына основателя «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Хамза бен Ладен отвечал за связи группировки с другими террористическими организациями. О его уничтожении Трамп объявил в сентябре 2019 года.