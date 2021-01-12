Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России Финансы, 07:00 США пригласили Россию на инаугурацию Байдена Политика, 06:44 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 06:33 Демократы затеяли второй импичмент Трампа. Как они хотят это сделать Политика, 06:30 Reuters узнал о планах Помпео обвинить Иран в связях с «Аль-Каидой» Политика, 06:12 Рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали более чем на восемь часов Общество, 06:11 В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий Общество, 05:35 Следствие прекратило дело против бывшего вице-президента «Роснефти» Общество, 05:31 Трамп и Пенс поговорили впервые со штурма Капитолия Политика, 05:11 При пожаре в девятиэтажке Екатеринбурга погибли восемь человек Общество, 04:34 Гавана осудила решение США отнести Кубу к спонсорам терроризма Политика, 04:15 Полиция Конгресса США отстранила двух офицеров за поддержку протестующих Общество, 03:56 Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена Политика, 03:41 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 03:40
Политика ,  
0 

Reuters узнал о планах Помпео обвинить Иран в связях с «Аль-Каидой»

Госсекретарь США Майк Помпео может сообщить об основанных на рассекреченных данных разведки подробностях ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» в августе прошлого года, узнали источники Reuters
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Patrick Semansky / Pool via Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео использует недавно рассекреченные данные американской разведки, чтобы обвинить Иран в связях с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters.

Заявление будет сделано, когда до окончания срока действующего президента США Дональда Трампа осталось восемь дней. Ожидается, что Помпео 12 января предоставит подробную информацию о том, что Иран якобы предоставил убежище лидерам «Аль-Каиды» и поддержал террористическую группировку. По словам источников агентства, госсекретарь может сослаться на рассекреченную информацию о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды», которая произошла в Тегеране в августе 2020 года.

Об убийстве в Иране одного из лидеров «Аль-Каиды» в ноябре прошлого года со ссылкой на представителей разведки сообщила газета The New York Times. По ее информации, операцию по указанию США провели сотрудники израильских спецслужб. Они ликвидировали Абдуллу Ахмеда Абдуллу, известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, обвиненного в причастности к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, сообщили источники издания.

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»
Общество
Военные США

По словам собеседников NYT, вместе с террористом была застрелена его дочь Мириам. Она была вдовой Хамзы бен Ладена, сына основателя «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Хамза бен Ладен отвечал за связи группировки с другими террористическими организациями. О его уничтожении Трамп объявил в сентябре 2019 года.

В МИД Ирана опровергли сообщение NYT о ликвидации одного из лидеров террористической группировки. Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде заявил, что Иран «категорически отрицает присутствие членов «Аль-Каиды» в стране. Он обвинил США в «распространении лжи» через «утечку ложной информации в СМИ» в рамках «тотальной экономической, разведывательной и психологической войны» против Ирана, передает Al Mayadeen.

Ожидается, что Помпео выступит с заявлением 12 января, за восемь дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Советники последнего полагают, что администрация действующего главы государства Дональда Трампа пытается таким образом затруднить США возобновление отношений с Тегераном.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Виктория Полякова
Майк Помпео Иран «Аль-Каида»
Материалы по теме
США решили не выводить авианосец с Ближнего Востока из-за «угроз» Ирана
Политика
Иран заподозрил Израиль в подготовке провокаций
Политика
CNN узнал о повышении Ираном боеготовности в Персидском заливе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter