Астрономы оценили взрыв метеорита над Камчаткой

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В разрушении метеорита в атмосфере Земли в районе западного побережья Камчатки нет ничего выдающегося. Об этом РБК сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

«Метеорит сгорел в атмосфере. Космический камень сгорел. Такие события должны сотнями происходить каждый день. Просто небо часто пасмурное, и мы это не так часто видим», — пояснил он.

Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга (МГУ) Владимир Сурдин уточнил РБК, что речь идет о метеоре, а не о метеорите, поскольку он не упал на Землю и даже частично не сохранился.

Сурдин согласился, что в наблюдаемом явлении не было ничего необычного, размер метеора, по его словам, составил не более метра.