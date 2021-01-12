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Астрономы оценили взрыв метеорита над Камчаткой

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В разрушении метеорита в атмосфере Земли в районе западного побережья Камчатки нет ничего выдающегося. Об этом РБК сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

«Метеорит сгорел в атмосфере. Космический камень сгорел. Такие события должны сотнями происходить каждый день. Просто небо часто пасмурное, и мы это не так часто видим», — пояснил он.

Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга (МГУ) Владимир Сурдин уточнил РБК, что речь идет о метеоре, а не о метеорите, поскольку он не упал на Землю и даже частично не сохранился.

Сурдин согласился, что в наблюдаемом явлении не было ничего необычного, размер метеора, по его словам, составил не более метра.

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«Влетел в атмосферу Земли, разрушился и перестал существовать. Мало вероятно, что что-то твердое упало на землю, скорее всего все это превратилось в газ <...> Видно было, что последняя вспышка, то есть уже окончательное разрушение этого объекта произошло над облаками, а значит какие-то пылинки могли осесть, но ничего твердого, крупного, опасного для человека конечно не упало», — рассказал он.

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Астроном добавил, что это также мог быть не космический камень, поскольку такого размера может быть и искусственные спутники Земли, и части ракет-носителей (космический мусор), который тоже иногда падает и сгорает в атмосфере.

Ученые зафиксировали разрушение метеора в атмосфере Земли в районе Камчатки в 23:09 по московскому времени 10 января. Его движение в атмосфере продолжалось 55 секунд. Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в разговоре с «РИА Новости» предположил, что диаметр объекта был менее 10 м, а энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Авторы
Екатерина Костина, Виктория Тютина
астрономы Камчатка взрыв метеорит новости
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