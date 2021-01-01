Астроном назвал время пика активности метеорного потока Геминиды

Максимум активности метеорного потока Геминиды придется на период с 2.00 до 4.00 мск 14 декабря. Об этом сообщил астроном Александр Якушечкин, передает «РИА Новости».

По его словам, в этом году сложились идеальные условия для наблюдения Геминид.

«Новолуние выпадает на 14 декабря, 19.20 по мск, а это значит, что в ночь максимума Луны вообще не будет на небосводе, что означает отсутствие засветки неба», — сказал Якушечкин.

Он добавил, что наблюдать Геминиды можно в течении трех ночей, с 12 до 15 декабря. Увидеть метеоры при безоблачной погоде можно с 23.00 часов местного времени и почти до рассвета.