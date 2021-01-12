В Подмосковье отменят требование предъявлять тест на COVID в гостиницах

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее требование предъявлять результаты теста на коронавирус при заселении в гостиницы региона. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Ограничение отменяется с 13 января. С 28 декабря для заселения было возможно только при наличии отрицательного теста на COVID-19, полученного не ранее чем за три дня до заезда.

Материал дополняется