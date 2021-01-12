Защита попросила смягчить приговор историку Соколову

Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Защита историка Олега Соколова, приговоренного к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки, обжаловала приговор. Об этом РБК сообщил адвокат Соколова Сергей Лукьянов.

«Мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 25.12.2020, вынесенный в отношении Соколова», — сказал он. По словам Лукьянова, в апелляционной жалобе он просит учесть смягчающие обстоятельства и снизить назначенный экс-доценту СПбГУ срок.

В конце декабря Соколова признали виновным в убийстве (ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Суд приговорил его к 12 с половиной годам колонии строгого режима. При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пожилой возраст Соколова, наличие у него малолетних детей, вклад в историческую науку и положительные характеристики.

Обвинение считает, что в ноябре Соколов в ходе бытового конфликта на почве ревности сперва выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. Потом он решил избавиться от трупа, расчленив его. Соколова задержали на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с частями тела.