ЦИК Казахстана назвала прошедшие в парламент партии

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

На выборах в парламент Казахстана необходимый семипроцентный барьер голосов преодолели три партии из пяти баллотировавшихся. Об этом сообщила ЦИК страны, передает Kazakhstan Today.

Лидером стала правящая партия Nur Otan, главой которой является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, она набрала 71,09% (5 148 074 голоса). Она получает 76 мандатов в парламенте.

Следом идет Демократическая партия Казахстана «Ак жол» с 10,95% (792 828 голосов), она получит 12 мандатов.

Замыкает тройку лидеров Народная партия Казахстана, которая заручилась поддержкой 659 019 избирателей, или 9,10%. Она получит десять мандатов в законодательном собрании.

Народно-демократическая партия «Ауыл» получила 383 023 голоса, или 5,29%, Партия «Адал» — 258 618 (3,57%). Таким образом, эти политические объединения не проходят в парламент.