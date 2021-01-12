Трамп и Пенс поговорили впервые со штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс переговорили впервые после вашингтонских протестов, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Политики договорились о совместной работе до конца срока. Об этом сообщают источники CNN и NBC News.

Собеседники телеканалов отметили, что у Трампа с Пенсом был «хороший» разговор. Они обсудили последние четыре года совместной работы и достижения администрации Трампа. Политики сошлись во мнении, что штурмовавшие Капитолий нарушили закон и не являются частью кредо «Америка прежде всего», которое продвигал Трамп.

Трамп и Пенс договорились «продолжать работать от имени страны до конца своего срока».

Сторонники Трампа захватили Капитолий 6 января, когда конгрессмены должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В итоге погибли пять человек, включая полицейского.