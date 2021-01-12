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Трамп и Пенс поговорили впервые со штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс переговорили впервые после вашингтонских протестов, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Политики договорились о совместной работе до конца срока. Об этом сообщают источники CNN и NBC News.

Собеседники телеканалов отметили, что у Трампа с Пенсом был «хороший» разговор. Они обсудили последние четыре года совместной работы и достижения администрации Трампа. Политики сошлись во мнении, что штурмовавшие Капитолий нарушили закон и не являются частью кредо «Америка прежде всего», которое продвигал Трамп.

CNN узнал об обсуждении Пенсом возможности отстранения Трампа
Политика
Дональд Трамп (слева) и Майк Пенс

Трамп и Пенс договорились «продолжать работать от имени страны до конца своего срока».

Сторонники Трампа захватили Капитолий 6 января, когда конгрессмены должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В итоге погибли пять человек, включая полицейского.

После беспорядков в США начались призывы к досрочной отставке Трампа. Демократы предложили Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет признать президента недееспособным и временно передать полномочия вице-президенту. Если Пенс откажется, то против Трампа попробуют провести импичмент. Проект резолюции об импичменте уже опубликован.

Источник CNN сообщал, что Пенс допускает использование 25-ой поправки, если президент станет «более нестабильным».

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Инаугурация следующего президента США Джо Байдена состоится 20 января.

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