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Политика ,  
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Гавана осудила решение США отнести Кубу к спонсорам терроризма

Власти Кубы осуждают лицемерное решение США вернуть республику в список стран, которые поддерживают международный терроризм. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Мы осуждаем лицемерным и циничное поведение США, которые провозгласили Кубу государством, поддерживающим терроризм», — указал он.

США вернули Кубу в список спонсоров терроризма
Политика
Фото:Steve Sanchez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что Куба попала в список за укрывательство террористов. В частности, республика приютила членов колумбийской Армии национального освобождения, которая в США признана террористической организацией. Кроме того, по словам Помпео, на Кубе от правосудия прячутся американские преступники.

«Режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США», — заявил Помпео.

США впервые включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 1982 году из-за поддержки партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки. Экс-президент США Барак Обама в мае 2015 года исключил Кубу из этого перечня.

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