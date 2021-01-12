Гавана осудила решение США отнести Кубу к спонсорам терроризма

Власти Кубы осуждают лицемерное решение США вернуть республику в список стран, которые поддерживают международный терроризм. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Мы осуждаем лицемерным и циничное поведение США, которые провозгласили Кубу государством, поддерживающим терроризм», — указал он.

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что Куба попала в список за укрывательство террористов. В частности, республика приютила членов колумбийской Армии национального освобождения, которая в США признана террористической организацией. Кроме того, по словам Помпео, на Кубе от правосудия прячутся американские преступники.

«Режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США», — заявил Помпео.