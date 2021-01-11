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В ВОЗ оценили опасность японского штамма COVID-19

Новые мутации коронавируса, включая зарегистрированный недавно в Японии тип, пока не влияют на тяжесть переносимого заболевания. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«На прошедших выходные Япония сообщила ВОЗ о выявлении нового варианта вируса. Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций», — сказал он.

В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса
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Директор отметил, что пока выявленные мутации не повышают степень тяжести COVID-19.

Гебрейесус предупредил, что появление новых штаммов осложняет работу итак перегруженного здравоохранения. Он попросил людей соблюдать рекомендованные меры предосторожности, так как если вирус будет меньше распространяться, то у него будет и меньше шансов мутировать.

В Японии зарегистрировали четырех зараженных новым штаммом, они приехали из Бразилии. В Национальном институте инфекционных заболеваний заявили, что пока что нет доказательств большей заразности штамма. В то же время глава института Такадзи Вакита сообщил, что эта мутация имеет сходство с более заразными видами коронавируса, которые распространяются в Великобритании и Бразилии.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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