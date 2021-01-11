В ВОЗ оценили опасность японского штамма COVID-19

Новые мутации коронавируса, включая зарегистрированный недавно в Японии тип, пока не влияют на тяжесть переносимого заболевания. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«На прошедших выходные Япония сообщила ВОЗ о выявлении нового варианта вируса. Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций», — сказал он.

Директор отметил, что пока выявленные мутации не повышают степень тяжести COVID-19.

Гебрейесус предупредил, что появление новых штаммов осложняет работу итак перегруженного здравоохранения. Он попросил людей соблюдать рекомендованные меры предосторожности, так как если вирус будет меньше распространяться, то у него будет и меньше шансов мутировать.