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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые из России и Узбекистана предложили уничтожать COVID-19 радиацией

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Узбекистана обнаружили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирусную инфекцию без вреда для человеческого организма. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Профессор УрФУ Анатолий Зацепин рассказал, что молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться, впоследствии эти участки становятся более чувствительными к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. «Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — пояснил Зацепин.

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией
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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

Идею влияния радиации на коронавирус выдвинула в апреле группа узбекских ученых во главе с Борисом Оксенгендлером, который одновременно является и сотрудником лаборатории в УрФУ. Сейчас коллектив ученых приступил к разработке своей методики лечения.

По словам Зацепина, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности его мутации. Также ученые предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов и помещений.

В августе 2020 года ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии. Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади установили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Ученые указывают, что в начале XX века лечение пневмонии с помощью рентгеновских лучей было распространенной практикой. Также они считают, что применение лучевой терапии может способствовать уменьшению смертности от коронавируса, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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