Ученые из России и Узбекистана предложили уничтожать COVID-19 радиацией

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Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Узбекистана обнаружили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирусную инфекцию без вреда для человеческого организма. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Профессор УрФУ Анатолий Зацепин рассказал, что молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться, впоследствии эти участки становятся более чувствительными к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. «Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — пояснил Зацепин.

Идею влияния радиации на коронавирус выдвинула в апреле группа узбекских ученых во главе с Борисом Оксенгендлером, который одновременно является и сотрудником лаборатории в УрФУ. Сейчас коллектив ученых приступил к разработке своей методики лечения.

По словам Зацепина, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности его мутации. Также ученые предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов и помещений.