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Скоростные поезда в Нижний Новгород переведут на станцию Черкизово

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршруту Москва — Нижний Новгород, а также ряд других поездов с 15 марта будут прибывать на станцию Черкизово вместо Курского вокзала. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

Планируется, что с середины марта в Черкизово будут прибывать и отправляться оттуда пять пар поездов «Стриж», которые курсируют по маршруту Москва — Нижний Новгород, транзитный «Стриж» N 713/714 Санкт-Петербург — Самара, а также ряд поездов «Ласточка» маршрута Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново.

Там пояснили, что изменения графика и маршрута поездов связаны со строительством дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская — Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов.

В связи с этим ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Все изменения будут отображаться в системе продаж билетов при бронировании на официальном сайте РЖД.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что реконструкцию участка «Каланчевская — Курская» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируют завершить в 2023 году. Глава города отмечал, что реконструкция участка позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4. Также на Каланчевской будет создан транспортно-пересадочный узел.

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