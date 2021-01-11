Скоростные поезда в Нижний Новгород переведут на станцию Черкизово

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Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршруту Москва — Нижний Новгород, а также ряд других поездов с 15 марта будут прибывать на станцию Черкизово вместо Курского вокзала. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

Планируется, что с середины марта в Черкизово будут прибывать и отправляться оттуда пять пар поездов «Стриж», которые курсируют по маршруту Москва — Нижний Новгород, транзитный «Стриж» N 713/714 Санкт-Петербург — Самара, а также ряд поездов «Ласточка» маршрута Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново.

Там пояснили, что изменения графика и маршрута поездов связаны со строительством дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская — Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов.

В связи с этим ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.