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Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов

Михаил Виноградов
Михаил Виноградов (Фото: vinogradovcentr / VK)

На 83-м году жизни скончался психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РБК в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

«4 января Михаил Викторович умер», — сказал представитель центра.

ТАСС со ссылкой на центр уточняет, что Виноградов умер после продолжительной болезни, но точная причина его кончины неизвестна.

По данным Telegram-канала Mash, Виноградов в середине декабря попал в больницу с коронавирусной инфекцией, он был в тяжелом состоянии.

Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. Он окончил Первый Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова, а также аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии Первого медуниверситета.

Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, оказывая медицинскую и психологическую помощь. Также Виноградов принимал участие в первых сезонах «Битвы экстрасенсов».

Михаил Виноградов психиатр новости
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