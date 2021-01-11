Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов

Михаил Виноградов (Фото: vinogradovcentr / VK)

На 83-м году жизни скончался психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РБК в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

«4 января Михаил Викторович умер», — сказал представитель центра.

ТАСС со ссылкой на центр уточняет, что Виноградов умер после продолжительной болезни, но точная причина его кончины неизвестна.

По данным Telegram-канала Mash, Виноградов в середине декабря попал в больницу с коронавирусной инфекцией, он был в тяжелом состоянии.

Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. Он окончил Первый Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова, а также аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии Первого медуниверситета.