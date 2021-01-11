В Новосибирске частично разрушилось производственное здание

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске разрушилась обшивка двух последних этажей производственного здания, пострадал человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

«В оперативную службу поступило сообщение, о том, что на улице Северный проезд в Кировском районе произошло разрушение обшивки здания на восьмом и седьмом этажах», — сообщили в пресс-службе. По данным главка, в здании производили и хранили комбикорм.

«По словам администрации объекта, в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина», — добавили в пресс-службе. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Как уточняет «Тайга. Инфо», у него термический ожог передней поверхности тела и лица, а также перелом локтя. Издание также пишет, что разрушившееся здание принадлежит компании «Зернопродукт».

Разбор завалов продолжается, для этого привлекли специальную технику с высотой крана порядка 30 м, добавили в главке. В пресс-службе отметили, что для установления причины разрушения правоохранительные органы проведут проверку.