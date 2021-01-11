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Пандемия коронавируса ,  
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Сестра Буша-старшего умерла от коронавируса

Нэнси Эллис Буш, сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего умерла в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает The New York Times.

По словам ее сына,женщину госпитализировали 30 декабря с повышенной температурой, после того, как ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Нэнси Буш родилась 4 февраля 1926 года, она была одной из пяти детей в семье. Как отмечает NYT, политические взгляды Буш отличались от тех, что разделяли члены ее семьи. В отличие от ее брата, избранного президентом в 1989 году, и племянника, Джорджа Буша-младшего (вступил в должность главы государства в 2001 году) она причисляла себя к либеральным демократам. Тем не менее, она поддерживала их в ходе предвыборных кампаний.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн
Общество
Фото:Ariel Schalit / AP

Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года на 95-м году жизни.

По данным Университета Джонса Хопкинса США остаются лидером по числу подтвержденных случаев заболевания, в стране выявлено более 22 млн инфицированных.

коронавирус Джордж Буш-старший
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