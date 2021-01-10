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СК возбудил дело после гибели двух детей в ДТП с автобусами в Башкирии

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии СК возбудил уголовное дело по факту столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управлении СК республики.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в прокуратуре сообщали, что ДТП произошло 10 января в 14:00 (12:00 мск) на 36 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. На трассе столкнулись два пассажирских автобуса Ford Transit.

По данным регионального управления МЧС, в автобусах на момент ДТП находились 36 человек — по 18 в каждом.

Фото:МВД России по Республике Башкортостан Фото:МВД России по Республике Башкортостан Фото:МВД России по Республике Башкортостан Фото:МЧС России по Республике Башкортостан Фото:МВД России по Республике Башкортостан Фото:МЧС России по Республике Башкортостан Фото:МВД России по Республике Башкортостан Фото:МЧС России по Республике Башкортостан Фото:МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МВД России по Республике Башкортостан

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