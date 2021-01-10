Двум барам в Москве пригрозили закрытием за работу после полуночи

Видео: видео предоставлено очевидцем

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В Москве бары Barry bar и Jimmy Poy привлекут к административной ответственности за нарушение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, заведения работали после полуночи. «В караоке-баре Jimmy Poy при проверке двери были заблокированы. После требования сотрудников полиции двери открыли», — отметили в штабе.

Очевидец предоставил РБК видео из Jimmy Poy. На кадрах видно, что в заведении находятся представители правоохранительных органов.

РБК направил запрос в бар Jimmy Poy