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Двум барам в Москве пригрозили закрытием за работу после полуночи

Видео: видео предоставлено очевидцем
Видео: видео предоставлено очевидцем
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В Москве бары Barry bar и Jimmy Poy привлекут к административной ответственности за нарушение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, заведения работали после полуночи. «В караоке-баре Jimmy Poy при проверке двери были заблокированы. После требования сотрудников полиции двери открыли», — отметили в штабе.

Очевидец предоставил РБК видео из Jimmy Poy. На кадрах видно, что в заведении находятся представители правоохранительных органов.

РБК направил запрос в бар Jimmy Poy

Ранее, 26 декабря, посетители работавшего ночью ресторана Birds в деловом центре «Москва-Сити» подрались, покидая заведение во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции. Прибывшие на место инспекторы обнаружили очередь в гардеробе, в 00:05 — в зале ресторана оставались бокалы с недопитым алкоголем, а сотрудники убирали со столов посуду. Кроме того, в кассовом аппарате заведения был обнаружен открытый чек с указанием времени — 23:06.

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