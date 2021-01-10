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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки COVID-19 выявили у более 4,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4216 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также за прошедшие сутки стало известно о смерти 77 человек от коронавируса. Вылечились от инфекции 7045 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в Москве COVID-19 заразились 857 568 человек. Число жертв эпидемии в столице достигло 11 950, выздоровевших — 695 106.

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За минувшие сутки инфекцию в России диагностировали у 22 851 человека в 83 регионах. Скончались 456 человек, полностью выздоровели 24 080.

Ранее, 7 января, в Роспотребнадзоре заявили, что в России стабилизировалась
эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. По данным ведомства, суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Однако в отдельных регионах разброс показателя варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

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