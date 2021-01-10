В Москве за сутки COVID-19 выявили у более 4,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4216 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также за прошедшие сутки стало известно о смерти 77 человек от коронавируса. Вылечились от инфекции 7045 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в Москве COVID-19 заразились 857 568 человек. Число жертв эпидемии в столице достигло 11 950, выздоровевших — 695 106.

За минувшие сутки инфекцию в России диагностировали у 22 851 человека в 83 регионах. Скончались 456 человек, полностью выздоровели 24 080.