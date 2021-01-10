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Умер актер Максим Браматкин

Максим Браматки
Максим Браматки (Фото: 1enart / Wikipedia)

На 42-м году жизни умер актер театра и кино Максим Браматкин. Об этом сообщил в Facebook режиссер Донатас Грудович. Агент Браматкина подтвердил РБК, что актер скончался 9 января.

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C новым годом, извини — я спал», — написал Грудович, не уточнив причину смерти актера.

Грудович отметил, что последние годы его совместной работы с Браматкиным были очень плодотворными, а сам актер «расцветал в кадре».

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. В 2001 году он окончил театральное училище имени Щукина. За свою карьеру он снялся в более чем 60 российских фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Простые истины», «Магомаев», «Небо в огне» и др. Последней его работой стала роль крепостного крестьянина в сериале «Гусар». Помимо этого актер играл на сцене театра им. Вахтангова, а также в Центре драматургии и режиссуры.

Браматкин был награжден призом «Подзорная труба» Фестиваля действительного кино «Кинотеатр.doc» в номинации «За лучший дебют» за киноанекдот «Подарок».

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