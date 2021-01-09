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Политика ,  
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Премьер Эстонии исключил проведение референдума о присоединении к России

Проведение референдума среди жителей Эстонии о присоединении республики к России является невозможным. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя соответствующее предложение ряда оппозиционных депутатов. Свое мнение он выразил на странице в Facebook.

«В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти», — написал Ратас.

Эстонский премьер считает, что «все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение (присоединение Эстонии к России. — РБК).

«Уверен, что президент республики поступит так же», — добавил Ратас.

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Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом о потенциальном присоединении Эстонии к России.

Впоследствии Круузе отозвал данную инициативу. Он заявил, что выступил с подобным предложением, чтобы подчеркнуть абсурдность референдума о браке.

«Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке. Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его», — пояснил парламентарий.

В декабре 2020 года Рийгикогу (парламент Эстонии. — РБК) в первом чтении поддержал законопроект о проведении референдума по вопросу, является ли брак союзом только мужчины и женщины. Против референдума выступили 48 из 101 депутата, за — 51 депутат. Второе чтение запланировано на 13 января.

Эстония Россия референдум премьер-министр
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