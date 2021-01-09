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В Индии при пожаре в больнице погибли десять младенцев

В индийском городе Бхандара начался пожар в больнице, погибли десять младенцев. Об этом сообщил сотрудник больницы, доктор Прамод Хандат, передает ANI.

Огонь вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными, где к тому моменту находились 17 детей. «Дежурная сестра открыла дверь отделения и увидела большое количество дыма в помещении. Она сразу же сообщила персоналу больницы, были вызваны пожарные», — рассказал Хандат.

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Семерых младенцев из тех, кто был в палате, удалось спасти.

Как передает India Today, возраст погибших от одного до трех месяцев. Власти штата, где случился пожар, пообещали поддержать их семьи финансово. Они также поручили проверить безопасности детских отделений во всех больницах региона.

В 2017 году индийский телеканал NDTV сообщил о гибели 63 детей в индийской больнице, которые умерли на протяжении пяти дней. По информации канала, многие из них были новорожденными, причиной стали перебои с подачей кислорода в детских палатах. Правительство заявило, что у больницы были достаточные запасы кислорода, и дети погибли «естественным путем».

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