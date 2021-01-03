Освобожденные в Ливии россияне сообщили детали пленения

Похищенные в Ливии российские моряки, которые были освобождены и вернулись домой в ночь на 3 января, не понимали, за что их захватили и держали в плену. Об этом рассказал один из побывавших в плену Виктор Бодряга, передает «РИА Новости».

Трое россиян и гражданин Украины заявили, что мирно шли на своей яхте мимо берегов государства. «Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили», — сказал командир судна Димитрий Димитриади.

Бодряга сообщил, что в одну из ночей плена их держали связанными и обездвиженными 12 часов. При этом вплоть до посадки в самолет в Россию они не знали, куда их везут.

Ранее член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что троих россиян и украинца, которых пленили в Ливии несколько недель назад, удалось освободить и посадить на самолет, летевший в московский аэропорт Шереметьево.