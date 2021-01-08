СК возбудил дело после падения частного самолета в Ленобласти

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Следователи завели уголовное дело после падения легкомоторного частного самолета в Ленинградской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

О крушении легкомоторного самолета стало известно ранее 8 января.

Прокуратура начала проводить проверку после падения легкомоторного частного самолета Piper 28 с бортовым номером RA-2659 G на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области, в результате чего погибли три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.