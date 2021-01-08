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СК возбудил дело после падения частного самолета в Ленобласти

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Следователи завели уголовное дело после падения легкомоторного частного самолета в Ленинградской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК. 

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

О крушении легкомоторного самолета стало известно ранее 8 января.

Прокуратура начала проводить проверку после падения легкомоторного частного самолета Piper 28 с бортовым номером RA-2659 G на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области, в результате чего погибли три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

При падении легкомоторного самолета в Ленобласти погибли три человека
Общество
Фото:пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Согласно сообщению, крушение борта произошло в результате его столкновения с другим легкомоторным частным самолетом Cessna 150 с бортовым номером RA-1448 G. Оба воздушных судна выполняли частные полеты.

Так, по предварительным данным, самолет Cessna 150 взлетел с посадочной площадки в 13:38, самолет Piper 28 — в 13:39. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40.

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В результате погиб пилот и два пассажира самолета Piper 28, сам борт был разрушен. Пилот Cessna 150 не пострадал и посадил самолет с небольшими повреждениями. В то же время, по данным следователей, пилот Cessna 150 был госпитализирован.

Ленобласть падение самолет новости СК уголовное дело
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