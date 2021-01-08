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Правительство обязало госкомпании публиковать данные о достижении KPI

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские госкомпании должны публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (KPI). Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В постановлении прописаны требования к форме и содержанию таких отчетов. В последние госкомпании должны будут включать перечень ключевых показателей эффективности, порядок их расчета, плановые и фактические показатели и причины отклонения от заданных значений.

«Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год», — уточнили в правительстве.

Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития
Бизнес
Михаил Мишустин

Кроме того, KPI разделят на две группы — финансовую, к которой относятся коэффициенты рентабельности капитала, динамика выручки, доход акционеров, и отраслевую, куда входят количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, бюджетная эффективность.

Мишустин также утвердил «дорожные карты» по созданию новой структуры институтов развития (ИР), чтобы исключить дублирование их функций с госорганами и коммерческими организациями.

Документы были приняты в рамках реформы институтов развития, о которых глава правительства сообщил в конце ноября.

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