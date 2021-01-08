Правительство обязало госкомпании публиковать данные о достижении KPI

Мишустин также утвердил «дорожные карты» по созданию новой структуры институтов развития (ИР), чтобы исключить дублирование их функций с госорганами и коммерческими организациями.

Документы были приняты в рамках реформы институтов развития, о которых глава правительства сообщил в конце ноября.