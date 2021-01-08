На юго-западе Москвы водитель протаранил 11 автомобилей

В Москве на автостоянке водитель врезался в 11 припаркованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

ДТП произошло по адресу Соловьиный проезд, 1. По предварительной информации, есть пострадавшие. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в дептрансе.

Ранее, 11 декабря, во Владивостоке бетононасос столкнулся с попутно ехавшими автомобилями. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщали, что в результате ДТП погиб один человек, еще трое получили ранения. Также по данным ведомства, повреждения получили 16 автомобилей.