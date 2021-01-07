Глава Мэриленда призвал отстранить Трампа и передать его полномочия Пенсу

Губернатор штата Мэриленд Лэрри Хоган призывал вице-президента США Майка Пенса взять руководство страной на себя вместо президента Дональда Трампа, тем самым обеспечив мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Об этом глава штата заявил в ходе пресс-конференции.

«Стране будет лучше, если Трамп уйдет в отставку или будет отстранен, а вице-президент Пенс обеспечит мирную передачу власти в следующие 13 дней до инаугурации следующего президента Байдена», — сказал Хоган.

Ранее Пенс осудил сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые провались в здание Капитолия. Он поблагодарил полицию и охрану Капитолия за своевременное наведение порядка. «Эти люди не победили. Насилие никогда не побеждает», — сказал он.

Накануне сторонники Трампа, устроили демонстрацию в центре Вашингтона в поддержку президента, после чего начали штурмовать здание конгресса, в котором в это время проходило заседание по утверждению итогов прошедших выборов. Против ворвавшихся в здание правоохранительные органы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным властей, в ходе протестов погибли четыре человека.