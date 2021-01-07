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Умер военный корреспондент и ветеран Лев Корзун

Лев Корзун
Лев Корзун (Фото: Союз журналистов Москвы)

Военный корреспондент и отец основателя радиостанции «Эхо Москвы» Лев Корзун умер на 96-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза журналистов Москвы.

«Скончался Лев Игнатьевич Корзун, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших членов Союза журналистов Москвы», — отмечается в сообщении.

Организация принесла соболезнования близким журналиста.

Корзун родился в 1925 году в Московской области. В 17 лет ушел на фронт добровольцем. Получил боевые награды, в том числе ордена Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной звезды. После войны учился на командном факультете Военной академии бронетанковых войск, стал кандидатом военных наук. Вышел в отставку в 1983 году в звании генерал-майора.

Корзун заочно окончил журфак МГУ им. Ломоносова. С 1972-го работал на должности заместителя главного редактора журнала «Военная мысль», а затем «Военно-исторического журнала». Его сын Сергей был основателем и первым главным редактором «Эха Москвы». Радиостанция выразила соболезнования Сергею Корзуну.

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