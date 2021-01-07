Умер сыгравший в «Вечном зове» и «Большой перемене» артист Хлевинский

Валерий Хлевинский (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Народный артист России Валерий Хлевинский умер на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра имени Чехова (МХАТ).

«Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье, близким, ученикам Валерия Михайловича Хлевинского», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Прощание состоится 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Актер родился 14 ноября 1943 года. Учился в Нижегородском театральном училище, затем — в школе-студии МХАТ на курсе Василия Маркова. В течение 30 лет играл в театре «Современник». В МХАТ им. Чехова устроился работать в 2001 году, занимался там педагогикой.

Хлевинский известен по ролям в кино. Он снялся в советских лентах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов».