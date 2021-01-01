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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области девятиклассников решили вернуть в школы

Фото:Владимир Мельников / Global Look Press
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

В Свердловской области ученики девятых классов с 30 ноября вернутся к очной форме обучения. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, обеспокоенные родители обращались к нему с просьбой отменить дистанционное обучение для девятиклассников, так как им, как и ученикам 11-х классов, необходимо готовиться к экзаменам.

«Обращений по этому поводу было очень много. Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно. <…> Cейчас готовится указ по этому поводу», — написал он.

Теперь на дистанционном обучении будут находиться дети шестых, седьмых, восьмых и десятых классов. Все остальные ученики будут получать знания очно.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

При этом Куйвашев подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки школьников вернут на дистанционное обучение.

Школьники Свердловской области перестали ходить в школу в октябре из-за роста заболеваемости в регионе. Сначала власти отправили детей на каникулы, которые Куйвашев поручил продлить до двух недель. По истечении этого срока, школьников 6–11-х классов перевели на дистанционное обучение. При этом 9 ноября в школы вернулись младшеклассники, ученики 11-х классов вернулись к очному формату обучения 16 ноября.

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По данным оперативного штаба, только за последние сутки в Свердловской области зафиксировали 397 случаев заражения COVID-19. Таким образом, регион оказался на пятом месте по уровню заболеваемости в России. За время пандемии там заразились более 45 тыс. человек.

коронавирус дистанционное обучение Евгений Куйвашев Свердловская область
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