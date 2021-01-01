В Свердловской области девятиклассников решили вернуть в школы

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В Свердловской области ученики девятых классов с 30 ноября вернутся к очной форме обучения. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, обеспокоенные родители обращались к нему с просьбой отменить дистанционное обучение для девятиклассников, так как им, как и ученикам 11-х классов, необходимо готовиться к экзаменам.

«Обращений по этому поводу было очень много. Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно. <…> Cейчас готовится указ по этому поводу», — написал он.

Теперь на дистанционном обучении будут находиться дети шестых, седьмых, восьмых и десятых классов. Все остальные ученики будут получать знания очно.