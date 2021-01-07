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Полиция задержала 30 нарушителей комендантского часа в Вашингтоне

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Полиция Вашингтона задержала 30 человек, которые нарушили комендантский час установленный в связи со штурмом Капитолия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Комендантский час в Вашингтоне начался 6 января в 18:00 по местному времени (02:00 7 января мск). О его введении объявила мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

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Ранее протестующие ворвались в здание Капитолия, где должно было пройти заседание, на котором конгрессмены должны были формально зафиксировать итоги голосования. Его перенесли на ночь.

Полиции удалось зачистить Капитолийский холм от протестующих, против них применялся слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Находившиеся в здании на момент протестов вице-президент Майк Пенс и спикер палаты представителей Нэни Пелоси были эвакуированы на военную базу в Вашингтоне. Сейчас все конгрессмены вернулись в Капитолий. Заседание по итогам выборов продолжается.

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