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Выборы президента США ,  
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Сенат США возобновил прерванное захватом Капитолия заседание по выборам

В Сенате США возобновились прерванные из-за захвата Капитолия сторонниками Трампа слушания. Сенаторы должны утвердить голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джозефу Байдену. Трансляцию слушаний ведет NBC.

Заседание открыл вице-президент США Майк Пенс. Он осудил захват здания Конгресса протестующими.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл в свою очередь заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня. «Соединенные Штаты и Конгресс США сталкивались с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня. Нас никогда не сдерживали раньше, и сегодня нас не остановить. Они пытались подорвать нашу демократию. У них ничего не вышло», — заявил республиканец.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал штурм Капитолия «осквернением храма демократии», а Дональда Трампа — «худшим президентом в истории США». Он обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
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