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Выборы президента США ,  
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В сети появилось видео стрельбы в Капитолии

В сети появилось видео со стрельбы на акции протеста в здании Конгресса США против результатов президентских выборов. Его опубликовал в своем Twitter известный блогер Тайлер Хансен, который в момент выстрела находился на месте событий.

На видео слышен звук выстрела и то, как женщина падает на пол с ранением и теряет сознания. По словам Хансена, пуля попала женщине в горло.

Ранее сообщалось о том, что при штурме Капитолия погибла женщина. В нее выстрелил один из сотрудников правоохранительных органов. Информацию об убитой женщине подтвердил представитель департамента полиции Вашингтона. Он сообщил, что ведется расследование случившегося.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Кроме погибшей женщины также сообщалось о 24-летнем мужчине, который находится в критическом состоянии. Он пытался забраться на строительные леса на западном фасаде Капитолия. Он сорвался и упал с высоты девять метров.

 Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в то время, когда там проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. На них, по предварительным данным, победил кандидат от Демократов Джозеф Байден. За него проголосовали 306 выборщиков, за Трампа — 232. Действующий президент США неоднократно заявлял, что считает выборы сфальсифицированы. Накануне штурма Капитолия он в очередной раз заявил, что не признает свое поражение.

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