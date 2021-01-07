В сети появилось видео стрельбы в Капитолии

В сети появилось видео со стрельбы на акции протеста в здании Конгресса США против результатов президентских выборов. Его опубликовал в своем Twitter известный блогер Тайлер Хансен, который в момент выстрела находился на месте событий.

На видео слышен звук выстрела и то, как женщина падает на пол с ранением и теряет сознания. По словам Хансена, пуля попала женщине в горло.

Ранее сообщалось о том, что при штурме Капитолия погибла женщина. В нее выстрелил один из сотрудников правоохранительных органов. Информацию об убитой женщине подтвердил представитель департамента полиции Вашингтона. Он сообщил, что ведется расследование случившегося.