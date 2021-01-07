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В Вашингтоне начался комендантский час

В столице США Вашингтоне начался комендантский час. Ранее о его введении объявила мэр города Мюриэл Баузер.

Комендантский начался 18:00 по местному времени (02:00 мск).

Ранее протестующие против результатов президентских выборов ворвались в здание Конгресса США, где 6 января должно было пройти заседание, на котором конгрессмены должны были формально зафиксировать итоги голосования.

Полиции удалось зачистить Капитолийский холм от протестующих, против них применялся слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Одна из протестующих скончалась после пулевого ранения.

Находившиеся в здании в момент протестов вице-президент Майк Пенс и спикер палаты представителей Нэни Пелоси были эвакуированы на военную базу в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам призвал протестующих протестовать мирно и покинуть здание американского парламента.

Соперник Трампа на выборах Джозеф Байден назвал случившееся на Капитолийском холме «мятежом». Конгресс США заявил о планах начать новый процесс импичмента Трампа.

США комендантский час Конгресс США протесты
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СМИ сообщили об одном погибшем и пострадавших при штурме Капитолия
Политика
Силовики зачистили здание Конгресса с помощью слезоточивого газа и оружия
Политика
Лидеров Конгресса эвакуировали на военную базу в Вашингтоне
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