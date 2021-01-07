Путин отпразднует Рождество в храме в Новгородской области

Президент России Владимир Путин прибыл на остров Липно в Новгородской области, где примет участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне, сообщает ТАСС.

Церковь Николы на Липне расположена в восьми километрах от Великого Новгорода, в дельте реки Мста. Храм построен в 1292 году архиепископом Климентом на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского. Церковь является старейшей на территории России, построенной после монгольского нашествия.

В прошлом году Путин провел Рождество в Сирии, где посетил Кафедральный собор Девы Марии в Дамаске.