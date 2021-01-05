На рождественскую службу в храме Христа Спасителя пустят по билетам

Вид на храм Христа Спасителя (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Ночную рождественскую службу в храме Христа Спасителя прихожане смогут посетить только по приглашениям, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Такое решение было принято в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и в целях защиты здоровья верующих.

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Рождественскую литургию в ночь с 6 на 7 января совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве. Прямая трансляция службы будет вестись по центральным телеканалам и на сайте РПЦ с 23:00 по московскому времени.

Ранее представитель РПЦ митрополит Иларион рекомендовал пожилым людям воздержаться от посещения храмов на Рождество во избежание заражения коронавирусной инфекцией и смотреть богослужение через прямые трансляции. Он также добавил, что этих прихожан священники смогут причастить и исповедать на дому.