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Выборы президента США ,  
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Пенс призвал протестующих прекратить «насилия и разрушения» в Капитолии

Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих остановить «насилие и разрушения» на Капитолийском холме и покинуть здание. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться сейчас же. Все участники протестов должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание», — написал Пенс.

Также вице-президент отметил, что несмотря на то, что мирный протест является правом каждого американца, атака на Капитолий не останется безнаказанной. «Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — заявил Пенс.

Ранее Пенса вместе с спикером палаты представителей Нэнси Пэлоси эвакуировали с Капитолийского холма.

Как выглядит парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протестующие ворвались в здание американского парламента в день, когда там должно были пройти слушания, которые формально закрепят результаты президентских выборов в стране. Протестующие несогласны с их итогом. Заседания Конгресса и Сената сорваны.

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По данным американских СМИ, в здании парламента началась стрельба. Сообщается о ранении одной из протестующих. Президент США Дональд Трамп приказал отправить к Капитолию национальную гвардию для наведения порядка. Мэр Вашингтона ввела в столице комендантский час.

Майк Пенс США протесты
Материалы по теме
Трамп приказал отправить к Капитолию национальную гвардию
Политика
Как выглядит парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Общество
На Капитолии началась стрельба после захвата здания конгресса
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