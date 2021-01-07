Пенс призвал протестующих прекратить «насилия и разрушения» в Капитолии

Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих остановить «насилие и разрушения» на Капитолийском холме и покинуть здание. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться сейчас же. Все участники протестов должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание», — написал Пенс.

Также вице-президент отметил, что несмотря на то, что мирный протест является правом каждого американца, атака на Капитолий не останется безнаказанной. «Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — заявил Пенс.

Ранее Пенса вместе с спикером палаты представителей Нэнси Пэлоси эвакуировали с Капитолийского холма.