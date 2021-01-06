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Политика ,  
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Эксперты оценили последствия преимущества демократов в сенате для Байдена

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Преимущество демократов в сенате США открывает большие возможности для администрации избранного президента Джо Байдена, однако может дополнительно радикализовать республиканцев и сторонников Дональда Трампа, срок которого истекает в конце января. Об этом заявил РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Если сенат отойдет демократам, то складывается редкая ситуация, когда вся власть полностью под контролем одной партии. А если у демократов не будет никаких сдержек, то это только усилит неприязненные отношения в республиканских кругах. Это значит, что борьба будет продолжаться. Наверное, за следующие два года демократы попытаются максимально провести в жизнь то, что они считают нужным, а на промежуточных выборах будет очередная идеологически очень насыщенная битва», — считает эксперт.

СМИ объявили о победе демократа Уорнока на выборах в сенат США в Джорджии
Политика
Рафаэль Уорнок

В то же время старший научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко отмечает, что даже если оба места в верхней палате отойдут демократам, то у Джо Байдена не будет достаточной свободы действий для принятия законопроектов, которые он предлагал в течение предвыборной кампании, хотя и облегчит прохождение инициатив через сенат. «Мы сейчас понимаем, что присутствует серьезная поляризация двух партий, и республиканцы наверняка будут максимально противостоять всем инициативам Джо Байдена», — сказала она.

Филиппенко напомнила, что бывшему президенту США, демократу Бараку Обаме фактически удалось провести только один законопроект, несмотря на то что в первые два года его президентства в конгрессе было серьезное преимущество представителей его партии.

Ранее американские СМИ сообщили о победе демократа Рафаэля Уорнока во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия, хотя окончательные результаты пока не подведены. 

Всего в Джорджии разыгрываются два места в верхней палате конгресса. На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью. В случае если второй мандат в штате получит Оссофф, большинство в сенате США будет за Демократической партией.

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