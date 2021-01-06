СМИ объявили о победе демократа Уорнока на выборах в сенат США в Джорджии

Ведущие американские СМИ сообщили о победе демократа Рафаэля Уорнока во втором туре выборов в сенат в Джорджии. Если демократы выиграют еще один мандат, они получат большинство в верхней палате конгресса США

Рафаэль Уорнок (Фото: Mike Segar / Reuters)

Демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия. Об этом сообщили телеканалы CNN и ABC News.

Официально подсчет голосов еще не завершен. По данным телеканала NBC, после обработки около 98% бюллетеней Уорнок набрал 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%, сообщил Reuters.

3 ноября в США переизбирали треть сената. В Джорджии ни один из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов, поэтому в штате провели второй тур. Его исход определит, кто получит большинство в сенате — демократы или республиканцы.

В Джорджии разыгрываются два места в сенате. С учетом возможной победы Уорнока общий счет между партиями составляет 49 мест у демократов против 50 у республиканцев. На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью.