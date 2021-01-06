Пандемия коронавируса , 06 янв, 11:58
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В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 с середины ноября
В Москве от коронавируса умерли 70 человек, это минимальное значение с 14 ноября. Это следует из данных, которые приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Предыдущий раз менее 70 смертей от коронавируса за сутки в Москве фиксировали 13 ноября.
Всего же за прошедшие сутки в России умерли 445 человек из числа больных COVID-19. Накануне оперштаб сообщал о 518 умерших.
За весь период в России от коронавируса скончался 59 951 человек. Рекордное число смертей зафиксировали 24 декабря — 635 человек.