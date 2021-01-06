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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 с середины ноября

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Москве от коронавируса умерли 70 человек, это минимальное значение с 14 ноября. Это следует из данных, которые приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Предыдущий раз менее 70 смертей от коронавируса за сутки в Москве фиксировали 13 ноября.

Всего же за прошедшие сутки в России умерли 445 человек из числа больных COVID-19. Накануне оперштаб сообщал о 518 умерших.

В России второй день подряд выявили более 24 тыс. заразившихся COVID-19
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

За весь период в России от коронавируса скончался 59 951 человек. Рекордное число смертей зафиксировали 24 декабря — 635 человек.

Что касается числа зараженных, то за прошедшие сутки в России выявили 24 217 новых случаев. Больше всего случаев выявили в Москве — 5,1 тыс. В Петербурге выявили 3,3 тыс. новых зараженных, в Подмосковье — 1 тыс.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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