Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
СМИ объявили о победе демократа Уорнока на выборах в сенат США в Джорджии Политика, 11:24 Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями Общество, 11:18 В России второй день подряд выявили более 24 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:07 Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков Политика, 10:50 Dark kitchen и магазин в кафе: новые форматы работы общепита в 2021 году Pro, 10:46 СМИ узнали о роли МКБ в кредите на покупку Trafigura доли в «Восток Ойл» Бизнес, 10:40 Какие торговые центры откроются в Москве в 2021 году Недвижимость, 10:40 Bloomberg узнал о переговорах ЕС по удвоению поставок вакцины Pfizer Общество, 10:34 Как пандемия загоняет предпринимателей в депрессию — Bloomberg Pro, 10:05 Что такое STEM образование, и почему компании ценят таких специалистов Экономика образования, 10:00  Молодые художники подводят итоги 2020 года и размышляют о поддержке Стиль, 09:59 СК начал проверку после обрушения в шахте на Камчатке Общество, 09:37 Эксперты назвали сценарии развития ситуации с COVID-19 в России Общество, 09:32 Главные уголовные дела 2020 года. Фотогалерея Общество, 09:00 
Политика ,  
0 

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Владимир Бирюков
Владимир Бирюков (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Умер бывший глава Камчатки Владимир Бирюков. Об этом сообщили в краевом законодательном собрании.

Бирюкову было 87 лет. О причинах его смерти не сообщается.

Бирюков возглавлял край в 1991-2000 годах. Он родился в Астрахани. После окончания Астраханского института рыбной промышленности и хозяйства переехал на Камчатку, где работал на местных рыбокомбинатах. С 1968 по 1977 год работал в «Камчатрыбпроме» начальником технического отдела, главным инженером, руководителем «Камчатрыбпрома».

Губернатор Камчатского края заразился COVID-19
Общество
Владимир Солодов

В 1977 году он стал вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС, а в 1979 — председателем Камчатского облисполкома. С 1980 по 1990 год он работал на предприятии «Камчатпищепром». В 1990 году опять возглавил Камчатский облисполком. А в 1991 году стал губернатором региона. В 2004 году Бирюкову присвоили звание «Почетный гражданин Камчатской области».

В сообщении на сайте властей Камчатки говорится, что Бирюков заложил основы газодобывающей отрасли в крае, а также немало сделал для перевода энергетики Камчатки на местные и нетрадиционные источники топлива.

Камчатский край Камчатка
Материалы по теме
СК начал проверку после обрушения в шахте на Камчатке
Общество
Глава Камчатки назвал сроки ликвидации полигона ядохимикатов
Общество
Глава Камчатского края объявил 31 декабря выходным днем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter