Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Владимир Бирюков (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Умер бывший глава Камчатки Владимир Бирюков. Об этом сообщили в краевом законодательном собрании.

Бирюкову было 87 лет. О причинах его смерти не сообщается.

Бирюков возглавлял край в 1991-2000 годах. Он родился в Астрахани. После окончания Астраханского института рыбной промышленности и хозяйства переехал на Камчатку, где работал на местных рыбокомбинатах. С 1968 по 1977 год работал в «Камчатрыбпроме» начальником технического отдела, главным инженером, руководителем «Камчатрыбпрома».

В 1977 году он стал вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС, а в 1979 — председателем Камчатского облисполкома. С 1980 по 1990 год он работал на предприятии «Камчатпищепром». В 1990 году опять возглавил Камчатский облисполком. А в 1991 году стал губернатором региона. В 2004 году Бирюкову присвоили звание «Почетный гражданин Камчатской области».