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Саудиты удалили песню с YouTube после снятия блокады с Катара

Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Саудовская компания Rotana Media Group удалила с YouTube свою песню Teach Qatar, в которой говорилось об ошибках Катара и причинах вражды с ним остальных государств Персидского залива. Песня исчезла после примирения Катара с соседями. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, песню написал старший советник королевского двора Саудовской Аравии Турки Аль-Ших.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и ряд других стран разорвали дипломатические отношения с Катаром в 2017 году. Последний обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран. Одной дипломатической блокадой дело не ограничилось, к ней добавилась торговая, а Саудовская Аравия закрыла для судов и самолетов Катара свое воздушное и водное пространство.

Соседи Катара согласились снять с него дипломатическую блокаду
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Фото:Amr Nabil / AP

Лидеры шести стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, 5 января подписали соглашение о «солидарности и стабильности». Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пояснил, что государствам пора объединить усилия против внешних угроз, в особенности против Ирана. Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения с Катаром в полном объеме, Эр-Рияд открыл границы.

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