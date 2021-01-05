В Петербурге машина «скорой помощи» с пациентом завалилась на бок

Машина «скорой помощи», в которой находился пациент, столкнулась с иномаркой, а затем завалилась на бок. Об этом сообщается на странице группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленсовета. На место происшествия прибыли спасатели. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Пациента «скорой помощи» отвезли в больницу на другом автомобиле.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», авария произошла 4 января примерно в 17:30. В момент аварии автомобиль «скорой помощи» столкнулся с Volkswagen Polo. После того, как автомобиль «неотложки» завалился на бок, у машины разбилось лобовое стекло.

По данным издания, в машине находился пациент, умерший от коронавирусной инфекции COVID-19. Водитель иномарки заявил, что сигналы у машины медиков были отключены.

РБК направил запрос в УГИБДД по Санкт-Петербургу.