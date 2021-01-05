Испортивший 500 доз вакцины против коронавируса в США верил в заговоры

Стивен Бранденбург (Фото: Ozaukee County Sheriff / AP)

Американский 44-летний фармацевт Стивен Бранденбург, умышленно испортивший партию вакцины от коронавирусной инфекции, верил, что она может нанести вред людям и изменить их ДНК. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы суда.

Инцидент произошел в штате Висконсин, в городке Графтон. Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care извлек из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь снаружи, что сделало препарат непригодным к использованию.

Изначально мужчина утверждал, что забыл вакцину случайно, когда доставал другие препараты. Позже он признался, что сделал это намеренно и делал это неоднократно раньше.

Полиция выдвинула обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Стоимость списанных вакцин колеблется от $8 тыс. до 11 тыс. Сумма залога установлена в $10 тыс.