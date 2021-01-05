Депутаты Госдумы оценили идею провести амнистию кредитов россиянам

Здание Государственной думы РФ (Фото: duma.gov.ru)

Депутаты Государственной думы в беседе с РБК оценили предложение аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн руб. в связи с пандемией коронавируса. Ранее соответствующее обращение направила в Госдуму партия «Коммунисты России».

«Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то значит банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь», — сказал РБК первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг.

Перспективы у инициативы также не видит первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Николай Арефьев.

«У нас правительство не привыкло давать какие-то льготы народу. Хорошая инициатива, я бы ее поддержал с удовольствием. Правительство даже в условиях пандемии в апреле обещало сделать много для бизнеса, населения. По три минималки планировали выплатить, но передумали почему-то. За десять месяцев всего два раза по 10 тыс. руб. детям выдали, притом что родители потеряли работу — безработица выросла больше чем на 6%», — сказал депутат.